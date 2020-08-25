عاجل.. حقيقة تعرض نائب رئيس مجلس السيادة لحالة تسمم

نفى محمد حسن عثمان التعايشي عضو مجلس السيادة في السودان، الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة الانتقالية لمفاوضات السلام بجوبا في تصريح صحفي مساء الثلاثاء، ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي من أخبار غير صحيحة تتحدث عن تعرض رئيس وفد التفاوض الحكومي لمباحثات السلام في جوبا الفريق أول محمد حمدان دقلو لحالة تسمم.



وأكد الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة الانتقالية لمفاوضات السلام بجوبا، بحسب وكالة أنباء السودان، بأن الخبر غير صحيح، وان رئيس وكل أعضاء الوفد بخير ويعملون دون توقف للوصول إلى سلام في القريب العاجل.

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