إسترداد أكثر من (10) ملايين دولار من شركات لم تُسدِّد حصائل الصادر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استردّت مباحث التموين، أكثر من (10) ملايين دولار ومليار ونصف المليار جنيه سوداني، من (7) شركات تعمل في مجال صادرات السلع الاستراتيجية لم تُسدِّد حصائل صادراتها والتزاماتها المالية من ضرائب وزكاة، بعد أن قامت بتصدير عددٍ من السلع المهمة، وأكدت المباحث تكثيف حَملاتها ومُلاحقاتها للشركات المُتهرِّبة من التزامات الدولة.

وكشفت مصادر مطلعة بحسب (سودان فيرست) أمس، أنّ عدداً من الشركات بدأت دفع ما عليها من التزامات لخزينة الدولة بعد ضبطها، حيث سددت شركة تعمل في مجال الصادر (7) ملايين دولار الأسبوع الماضي، وأخرى مليوني دولار، وثالثة ضبطت عليها حصائل صادر وضرائب بأكثر من مليوني دولار. وأوضحت مباحث التموين، أن هناك شركة سددت مليوني جنيه سوداني وأخرى دفعت مليون و(100) ألف جنيه.

وقالت المصادر إن الشركات التي ضبطت مؤخراً بدأت تُورِّد ما عليها من استحقاقات كانت قد تهرّبت منها منذ عهد النظام البائد.