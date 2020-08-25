“خاشقجي ليس وحده” وتفاصيل جرائم قتل نفذها ابن سلمان.. دعوى قضائية تُربك جميع حساباته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يبدو أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على موعد مع فضيحة جديدة عالمية بينما فضيحة قتله الكاتب السعودي جمال خاشقجي داخل سفارة المملكة بتركيا لم تنتهي بعد وسببت له خسائر لم يكن يتخيلها.

وفي هذا السياق وبحسب ما ذكره موقع “بيزنيس إنسايدر” فإن المعارض السعودي علي الأحمد طالب في دعوى قضائية مرفوعة في نيويورك على شركة تويتر بتعويضات على خلفية تسريب بيانات في عام 2016 تسببت في مقتل عدد من الناشطين واعتقال آخرين في السعودية بتوجيهات من ابن سلمان.

“ديفيد شوارتز” محامي المعارض السعودي نقل عنه الموقع أن السلطات بالمملكة قامت أيضا بمحاولات لاغتيال الأحمد “في مناسبات متعددة”.

علي الأحمد المقيم في الولايات المتحدة اعتبر بحسب الدعوى أن عدم كفاءة شركة تويتر أدت إلى مقتل وتعذيب المبلغين عن المخالفات داخل السعودية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه يعرف بعض الضحايا الذين لقوا حتفهم في السعودية بعد الكشف عن بياناتهم، وأن عددا منهم تعرض للتعذيب، في حين لا يزال آخرون في السجون

هذا وأضاف المعارض السعودي أن عدم كفاءة منصة تويتر سمحت بعمليات اختراق لحسابات بعض المغردين المعارضين، وتسببت في الكشف عن أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، مما مكن السلطات السعودية من التعرف عليهم وإسكاتهم.

وكان محامي الأحمد كشف -في بيان صحفي- عن الدعوى القضائية مطلع الشهر الماضي، وحمّل فيها تويتر المسؤولية عن تعرض العديد من الأشخاص الذين كانوا على اتصال بموكله للاعتقال والتعذيب في السعودية.

ومن بين الضحايا الشيخ عبد الله الحامد، وهو مؤسس جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية، الذي توفي في سجنه في أبريل/نيسان الماضي.