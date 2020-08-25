شاهد «حميدتي» ينشر صوراً حديثة له من جوبا رداً على شائعة تعرضه لتسمم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
نشر نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان “حميدتي” صورا له مع فريق حمايته الشخصية من مقر اقامته، لدحض شائعة تعرضه لتسمم طعام في مدينة جوبا.كما كشف عن لقاء له مع وزيرة الدفاع بدولة جنوب السودان انجلينا تينج اليوم الثلاثاء.
تناول الملفات العسكرية والقضايا المشتركة بين البلدين وفي مقدمتها ملف السلام بدولة الجنوبوذلك تأكيداً لسلامته، وممارسته لنشاطه بشكل اعتيادي.وكانت وسائل التواصل في السودان قد ضجت خلال الساعات الماضية بشائعة تعرضه للتسمم في جوبا.
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