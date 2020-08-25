روحاني يشترط أمرا واحدا على أمريكا إذا كانت تريد اتفاقا مع طهران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة قبل عامين، إن على الولايات المتحدة أن تعود أولا إلى الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الست الكبرى في عام 2015 إذا أرادت اتفاقا مع إيران.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي بمناسبة أسبوع الحكومة السنوي، نقلت تفاصيله وكالة “إرنا” الإيرانية للأنباء: “سياسة الضغوط القصوى على إيران التي تنتهجها واشنطن فشلت بنسبة 100%، إذا كانت واشنطن تريد اتفاقا معنا فإنه يتعين عليها الاعتذار عن الانسحاب من الاتفاق النووي والعودة له”.

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