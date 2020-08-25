موسكو تحذر واشنطن وبروكسل من التدخل في شؤون بيلاروس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تحذر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس.

وقالت في بيان: “روسيا تحذر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس، بما في ذلك الدعوات العلنية للمظاهرات المناهضة للحكومة”.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، أن الشعب البيلاروسي هو نفسه سيقرر كيفية الخروج من الأزمة دون وساطة.

وأعلن المكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية، يوم أمس الاثنين، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، الوضع داخل البلد وحولها، وخاصة على الاتجاه الغربي.

وقال لوكاشينكو، إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تقديم المساعدة لبيلاروس في أول طلب أمني مقدم لموسكو، بحسب وكالة الأنباء البيلاروسية “بيلتا”.

سبوتنيك