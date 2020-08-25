بيان مشترك روسي تركي إيراني بشأن الهجمات الإسرائيلية على سوريا

الخليج 365:
نددت كل من تركيا وروسيا وإيران، في بيان مشترك عقب مشاوراتها حول سوريا في جنيف، بالصفقة النفطية بين إحدى الشركات الأمريكية والتشكيلات الكردية في سوريا، بالإضافة للهجمات الإسرائيلية المستمرة.
وجاء في البيان: “أبدت الأطراف اعتراضها على المصادرة غير القانونية وتحويلات عائدات النفط، الذين يجب أن تؤول إلى سوريا. كما نددت بالصفقة النفطية غير القانونية بين شركة تحمل ترخيصا أمريكيا والتشكيلات غير القانونية”.
وأضاف “نددت الأطراف بالهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد سوريا، والتي تمثل انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، وتضر بسيادة سوريا وجيرانها، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وختم البيان “أكدت الأطراف عزمها على مكافحة كل أشكال الإرهاب والتصدي للأجندة الانفصالية، التي من شأنها الإضرار بسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وكذلك بالأمن القومي لدول الجوار، كما اتفقت على مواصلة التعاون بهدف القضاء التام على الجماعات الإرهابية مثل “داعش” و”النصرة” و”القاعدة” (المحظورين في روسيا) والجماعات الأخرى المرتبطة بها والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة على أنها إرهابية”.
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