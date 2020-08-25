استراتيجية لتوفير اكثر من (100) ألف وظيفة بالقطاع الزراعي

وضعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالتنسيق مع وزارة الري و الموارد المائية ووزارة الزراعة والموارد الطبيعية استراتيجية لإعادة تأهيل بنيات الري في مشروع الجزيرة ومشاريع الأيلولة الزراعية بالولايات إضافة إلى تحديث القطاع الزراعي لتوفير حوالي نصف مليار دولار سنويا في الميزان التجاري وما يزيد عن (100) ألف وظيفة في القطاع الزراعي بالإضافة لقطاعات الصناعة والخدمات المصاحبة،

جاء ذلك لدى ترؤس وزير المالية المكلف هبة محمد علي أحمد الثلاثاء وفق صحيفة أخر لحظة لاجتماع المشترك الذي ضم البروفيسور ياسر عباس وزير الري و الموارد المائية ود. عبد القادر تركاوي وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف بوفد البنك الدولي برئاسة د. عثمان ديون المدير القطري للبنك الدولي.

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وقدم وزيرا الري والزراعة شرح مفصل للاستراتيجية لوفد البنك الدولي والتي تصب في تطوير البيئة الزراعية وتحسين خدمات الري لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار والتنمية

ومن جانبه اكد د. عثمان ديون المدير القطري للبنك الدولي استعداد البنك لتقديم الدعم الفني والمادي لتحقيق اهداف الحكومة الانتقالية الاقتصادية والتنموية

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )