لينا يعقوب: حساب مُزيف ينشر أخباراً ومقالات مفبركة باسمي

قالت الإعلامية لينا يعقوب إن حسابًا مفبركًا يحمل اسمها نشر خبراً عن تعرض نائب رئيس المجلس السيادي لمحاولة اغتيال.

وأضافت وفق صحيفة السوداني أكدت كثيراً أن هذا الحساب غير صحيح كما أن الخبر غير صحيح، مشيرةً إلى إبلاغها إدارة فيسبوك عن الحساب من قبل وقام بإغلاقه، غير أن صاحبه قام بإنشائه مرة أخرى ليبث فيها أخباراً ومقالات مفبركة وأوضحت: البلاغ منذ أكثر من شهر موجود بطرف النيابة وهيئة الاتصالات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )