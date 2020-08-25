قالت الإعلامية لينا يعقوب إن حسابًا مفبركًا يحمل اسمها نشر خبراً عن تعرض نائب رئيس المجلس السيادي لمحاولة اغتيال.
وأضافت وفق صحيفة السوداني أكدت كثيراً أن هذا الحساب غير صحيح كما أن الخبر غير صحيح، مشيرةً إلى إبلاغها إدارة فيسبوك عن الحساب من قبل وقام بإغلاقه، غير أن صاحبه قام بإنشائه مرة أخرى ليبث فيها أخباراً ومقالات مفبركة وأوضحت: البلاغ منذ أكثر من شهر موجود بطرف النيابة وهيئة الاتصالات.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر لينا يعقوب: حساب مُزيف ينشر أخباراً ومقالات مفبركة باسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.