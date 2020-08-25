شاهد : حميدتي فى صور جديدة و (تغريدة) تعبر عن سعادته في جوبا

نشر نائب رئيس المجلس السيادى الفريق أول محمد حمدان دقلو صور جديدة على حسابه الرسمي عصر الثلاثاء تؤكد بانه فى تمام العافية

Advertisements وأعرب دقلو عن سعادته بوجوده فى العاصمة الجنوب سودانية وقال قائد قوات الدعم السريع فى تغريدة له اطلعت عليها ( أخبار الخليج 365 ) انا سعيدُ جداً في جوبا حيث تنعقد مفاوضات السلام بيننا وإخوتنا في حركات الكفاح المسلح.. ونأمل أن تُكلل جُهودنا بالنجاح.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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