إسحاق أحمد فضل الله يكتب: الآن .. المرافعات النهائية

والآن.. الأحداث تقول..

والناس.. والأجواء كلها يقول.

ونحن قلنا. ان الشيوعيين يسعون لجذب الاسلاميين للصدام (وحمدوك ايضاً يريد هذا حتى يتعلل بالاضطرابات لتمديد الفترة)

والبيوت قالت

هذا يفترض ان حمدوك سوف يبقى في السلطة بعد الاضطرابات هذه. حتى يمدد. او لا يمدد.

والافتراض هذا خطأ.

والسخط الذي يتمدد عند الناس ينصب كله في حديثين.

حديث حمدوك قبل يومين..

وحديث البرهان اليوم..

والاول الذي يتجاهل خراب الحياة

( اختفاء الامن واختفاء المال. و…) ويجعل همه نتف القوات المسلحة. وطرد العاملين من الدولة.

الخطاب هذا يصنع الخطاب الثاني. خطاب البرهان.

وخطاب البرهان سطوره المائة. يتحدث ٩٠ منها ليرفض بعنف اتجاه قحت لسلب الجيش كل مصادره المالية.

وما يجعل رفض البرهان هذا خطيراً جداً. هو انه يصدر عن جهة تعرف ما يجري..

فالبرهان يعرف../ والناس يستنتجون / ان سلب الجيش لمصادر الدخل.( الشركات) هو ذاته ما نشير اليه قبل ستة اشهر.

( قبل ٦ اشهر نقول ان دولة تدير قحت. تطلب هدم الجيش.) وان مخابرات الدولة تلك تقول لقحت

هدم الجيش لا يتطلب اكثر من شيء واحد

ايقاف مرتبات ومكافآت الجنود والضباط.. عندها يذهب هؤلاء الى بيوتهم

وهذا يتم بتجريد الجيش من مصادره المالية

لكن ما يعرفه البرهان هو ان الخطة هذه تدخل مرحلة التنفيذ.

والاسبوع الماضي الحلو ينسحب من المفاوضات.. ثم يعود.

يعود ان استجاب المتفاوض لشروطه.

والحلو.. شرطه الواحد هو هدم الجيش.

(٢).

…

وخطاب البرهان.. توقيته ولهجته وسطوره. والساحة التي القي فيها اشياء تعني ان الجيش عرف وان الجيش يرفض.

حتى ما لا يشير اليه الخطاب. كان عدم الاشارة .. رداً..

فالسيد حمدوك يستهل خطابه بتسليم الانقاذيين للجنائية

وحمدوك الذي هو عدو للشيوعيين يقوده الشيوعيون الى الاشارة هذه.

فالشيوعيون يسعون لقيادة حميدتي للجام.. بالتلويح له بالجنائية.

وحمدوك الذي يفقد كل شيء. يذهب الى رشوة الشيوعيين. للاشارة القوية.

الى المحكمة الجنائية وما يعنيه ذلك

(٣)

….

وايام الخطابين.. ما يطفو بقوة في المجتمع. هو علامات الخراب.

موجة من الاختطافات. موجة من النهب المسلح. موجة من اقتحام البيوت اقتحام مسلح

حتى منزل حسبو نائب الرئيس قالوا انه اقتحم.

وخطاب حمدوك. تصحبه اشارة اخرى

حمدوك الذي. يحدث الجيش.. يحدث كذلك الشعب. حين يشير الى انه استبدل مدير شرطته

الاشارة تعني ان الرجل يأتي بمن يطلق العنف العنيف ضد الجمهور.

والاشارة هذه يستخدمها البرهان. استخداماً يهدمها تماماً. حين يدعو الجماهير صراحة للتظاهر.. وفي اشارة قوية يقول.

( ان دعانا الشعب. استجبنا له الان. مثل ما استجبنا له في ابريل.( يعني انقلاب قحت )

(٤).

…

والبرهان وقائد جيشه كلاهما يقول جملة لايمكن ان تأتي مصادفة

البرهان يقول.( الله ثم الوطن)

وقائد جيشه يقول كلمة تشبه ذلك

والاشارة الى الدين. تحت اجواء الهياج الشيوعي. يصبح لها معنى قوياً جداً.

لكن جهة اخرى لها خطاب ايضاً..

الاخبار التي تلتقي في الايام الاخيرة عند حالات الخطف واختفاء الاطفال وظهور السلاح في المجتمع

واكتشاف صناديق طبنجات في الجانب الشرقي لجسر امدرمان القديم يجعل البعض يقول.

ان صناديق السلاح لاتأتي محشوة بالبرتقال

ويشيرون الى ان السلاح اختفى. ويظهر في اضطرابات قادمة.

قالوا .

ان خطاب حمدوك الذي يأتي دون مناسبة يعني انه يتنهد في يأس..

وان خطاب البرهان. يهم الناس والجيش للخطوة القادمة..

يبقى ان حديث الطبنجات يعيد الى الاذهان ان عرمان قبل اربعة اعوام يتحدث عن الاغتيالات..

ويومها.. قوش يرسل الى عرمان ليقول.

انت تعرف انك ان بدأت الاغتيال . فان جهاز المخابرات في رده لا يقوم بضرب الاطراف. انه يضرب الرؤوس فقط..

البيوت تتذكر الان. ان طبيعة الاسلاميين مثلها.. .

وطرقات العاصمة التي تتوتر الان. تتوقع خروج القحتيين بمنطق عرمان…

وتتوقع رد الاسلاميين بمنطق قوش

عندها..

يكون الجيش. قد صعد الى المنبر ليقول خطبته..

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صحيفة الانتباهة