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تسجيل 71 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 25 أغسطس 2020

تسجيل 71 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

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متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد، وحالة وفاة واحدة، فيما تم شفاء 19 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء، عن التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي - أن الحالات الجديدة سُجلت منها 68 إصابة في الخرطوم، و 3 إصابات في الولاية الشمالية، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 683 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 12 ألفا و 974 حالات، بينها 819 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6557 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والإبلاغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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