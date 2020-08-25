بحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، الفريق أول محمد حمدان دقلو، بمقر إقامته في جوبا اليوم الثلاثاء، مع أنجلينا تنيج وزيرة الدفاع وشئون قدامى المحاربين في جنوب السودان، الملفات المشتركة التي تهم البلدين، لاسيما العسكرية.



وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان، أن اللقاء بحث عددا من القضايا، من بينها التي تتعلق بمتابعة وتنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان.

ووصف النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان اللقاء بأنه كان "مثمرًا وناجحًا".

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مسؤول بالسيادة ووزيرة الدفاع بجنوب السودان يبحثان العلاقات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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