عاجل.. إرجاء محاكمة البشير عن انقلاب 1989 إلى أول سبتمبر

الثلاثاء 25 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أرجأت محكمة سودانية، يوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير و27 شخصا آخرين، متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989 إلى الأول من سبتمبر.



ونقلت "فرانس برس" عن القاضي الذي ترأس المحكمة خلال جلسة المحاكمة "تم تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء 1 سبتمبر لمناقشة المطالب التي قدمها محامو الدفاع".

خلال الجلسة، دعا المحامون إلى تأجيل المحاكمة على أساس أن قاعة المحكمة كانت "غير كافية" لضمان إجراءات التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى تجنب انتشار فيروس كورونا.

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وفي حالة إدانة البشير والآخرين فقد يواجهون عقوبة أقصاها الإعدام.

ويحاكم المتهمون الـ 28 بتهمة تنظيم الانقلاب الذي أوصل البشير إلى السلطة عام 1989.

والبشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وأخرى ضد الانسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي تسبب بـ300 ألف قتيل وملايين النازحين.

وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما إبراهيم عبود (1959-1964) وجعفر نميري (1969-1985).

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في أبريل 2019 عقب احتجاجات شعبية استمرت أشهرا عدة.