أكد ناظر عموم البني عامر علي ابراهيم دقلل أن ما حدث قبل قليل في كسلا ليس بين الهدندوة والبني عامر، إنما بين مكونات الحرية والتغيير والتي كانت تنظم تظاهرة احتجاج وتم اغلاق السوق، وقال وفق صحيفة السوداني إن الأحداث شهدت وفاة شخص واحد وطالب الطرفين بضبط النفس والتحلي بالصبر. الخرطوم ( كوش نيووز)

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كانت هذه تفاصيل خبر ناظر عموم البني عامر الناظر علي ابراهيم دقلل: الحرية والتغيير تتحمل مسؤولية ما يحدث في كسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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