(71 ) اصابة جديدة بكورونا و تسجيل حالة وفاة واحدة

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة الي تسجيل حالة وفاة واحدة و 19 حالة تعافي وكانت الحالات الجديدة سجلت 68 اصابة في الخرطوم و3 اصابات في الشمالية واكد التقرير وفق صحيفة أخر لحظة الي ارتفاع الاصابات تراكميا 12974 اصابة متضمنة 819 حالة وفاة و 6557حالة تعافي واشار التقرير الي ان اجمالي العينات المفحوصة بلغت 683 والعينات الموجبة لاول مرة 71 عينة بنسبة إيجابية بلغت 10.4% وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان الخرطوم( أخبار الخليج 365 )

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