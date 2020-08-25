عاجل.. تفاصيل البيان المشترك لـ "السودان" و "إثيوبيا" حول سد النهضة

الثلاثاء 25 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، ونظيره الإثيوبي، آبي أحمد، خلال زيارة الأخير للخرطوم، اليوم الثلاثاء، على دعم جهود الاتحاد الأفريقي لحل قضية سد النهضة عبر الحوار الثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة.



ووفقًا لبيان مشترك تلاه وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، بحث الجانبان دعم الاتحاد الأفريقي لحل قضية سد النهضة الإثيوبي عبر الحوار الثلاثي بين دول مصر والسودان وإثيوبيا.

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من جهتها، أكدت إثيوبيا "دعم السودان لحذف اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب الأمريكية ودعم الحكومة الانتقالية الحالية".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، إمكانية التوصل إلى حل ودي بين بلاده ومصر والسودان حول سد النهضة، مشددًا على أن ذلك الحل الودي لن يتحقق إلا بالمناقشات المستمرة بـ"حسن نية".

ووصل رئيس وزراء إثيوبيا، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ومن المنتظر أن تشهد الزيارة لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي لأول مرة مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.