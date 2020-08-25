عاجل.. تفاصيل لقاء "حمدوك" ووزير الخارجية الأمريكي

الثلاثاء 25 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إنه التقى اليوم في الخرطوم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وأجرى معه حوارا مباشرا وشفافا.



وأضاف حمدوك في تغريدة عن اللقاء في حسابه على "تويتر"، أن الجانبين ناقشا "حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى دعم الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية المدنية"، وقال: "اتطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة".

وكان بومبيو قد وصل اليوم السودان بعد مغادرته إسرائيل مباشرة، ووصفت وسائل الإعلام هذه الزيارة بـ"أول رحلة طيران مباشرة بين إسرائيل والخرطوم".