- 1/3
- 2/3
- 3/3
الثلاثاء 25 أغسطس 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إنه التقى اليوم في الخرطوم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وأجرى معه حوارا مباشرا وشفافا.
وأضاف حمدوك في تغريدة عن اللقاء في حسابه على "تويتر"، أن الجانبين ناقشا "حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والعلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى دعم الحكومة الأمريكية للحكومة السودانية المدنية"، وقال: "اتطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة".
وكان بومبيو قد وصل اليوم السودان بعد مغادرته إسرائيل مباشرة، ووصفت وسائل الإعلام هذه الزيارة بـ"أول رحلة طيران مباشرة بين إسرائيل والخرطوم".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تفاصيل لقاء "حمدوك" ووزير الخارجية الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.