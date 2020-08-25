الكرملين يرد بحزم على اتهامات “تسميم” المعارض الروسي نافالني

الخليج 365:

وصف الكرملين مزاعم التورط موسكو في “تسميم” المدون المعارض، أليكسي نافالني، بأنها “غير صحيحة وضجيج فارغ”، ولا يمكن أخذ هذا الأمر على محمل الجد.

وطُلب من المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف خلال محادثة مع صحفيين، التعليق على أنصار نافالني، الذين ألقوا باللوم على الكرملين في “تسميم” المعارض، وعلى فلاديمير بوتين شخصيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: “لا يمكننا أن نتعامل بجدية مع الاتهامات التي نقلتموها. هذه اتهامات لا يمكن أن تكون صحيحة على الإطلاق بأي شكل من الأشكال، وهي عبارة عن ضوضاء فارغة. لذلك، لا ننوي التعامل حيالها بجدية”.

وأشار بسكوف إلى أن الكرملين لا يرى حتى الآن ما يدعو لإجراء تحقيق جنائي في الحادث، وسيجرى التحقيق في حالة ثبوت عملية التسمم.

وأعلن المتحدث الرئاسي الروسي أن الأطباء الروس مستعدون لتزويد زملائهم الألمان بنتائج اختبارات نافالني الأولى، لافتا إلى أن الأطباء الروس كافحوا لثلاثة أيام من أجل انقاذ حياة المعارض “وربما أنقذوا هذه الحياة”.

وأكد بيسكوف أن الكرملين يرى أن الشيء الرئيس الآن أن نافالني تجري مساعدته ليتعافى.

وكانت عيادة شاريتيه فيؤ قد ذكرت في وقت سابق، أن نافالني قد تسمم بمادة من مجموعة مثبطات الكولينستيراز، ولا تزال المادة المحددة غير معروفة، ويجري إجراء اختبارات إضافية، ويعالج بدواء الأتروبين.

RT