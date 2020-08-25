90% من نزلاء سجن كادقلي شباباً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

على الشباب بسجن كادقلي والبالغة نسبتهم 90% من (137) جملة النزلاء بينما وصلت اعدادهم بسجون الولاية نحو (500) نزيلا.

وعزا البشير عقب تفقده السجن في تصريحات صحفية النسبة الكبيرة للنزلاء الشباب للحالة التي تعيشها الولاية وعدم إتاحة الفرص الكافية لهم فى مجال التعليم مما جعل العدد الأكبر منهم معتادي اجرام . ونوه الي ان هذا الأمر يحتم على الدولة لعب دور أكبر فى حلحلة مشاكلهم عبر تهيئة البيئة لهم ومعالجة قضاياهم.

وأبدى الوالى انزعاجه من تأخر الفصل فى الكثير من القضايا لعدم وجود عدد كاف من القضاة بسبب جائحة كورونا وتعهد بالاسراع فى إحضار قضاة للمساهمة فى تعجيل إجراءات المحاكمات . مؤكدآ إلتزامهم بتوفير ادوات مدرسية ومعلمين وتهيئة البيئة لتمكين النزلاء من إكمال مسيرتهم التعليمية علاوة على توفير معدات رياضية لتحقيق التوازن وتخفيف الضغط النفسى عليهم.

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