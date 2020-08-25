وفقة احتجاجية لمناصرة المعتقلين من الشعبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نفذ انصار واسر معتقلي حزب المؤتمر الشعبي ظهر اليوم وقفة احتجاجية امام دار القضاء للتنديد برفض المحكمة الافراج عن ذويهم بالضمان الشخصي او المادي رغم انتهاء التحقيق معهم منذاشهر وواكد الاستاذ اسماعيل الازهري علي شطب البلاغ الذي يعتقل به قيادات الشعبي بالتقادم واضاف لكن النائب العام مازال متمسكا به ويواجه معتقلو الشعبي تهما تتعلق بالاشتراك في تقويض النظام الدستوري المادة 96/1 و96/خ من القانون الجنائي . وقدتم تاجيل واقائع جلسة اليوم الي الاول من سبتمبر القادم جريدة التيار

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