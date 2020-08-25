الولايات المتحدة تحذر أردوغان بسبب حركة “حماس”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، إن الولايات المتحدة “تعترض” على اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقادة “حماس” الذي عقد في 22 أغسطس/آب، وتحذر أن ذلك سيؤدي إلى “عزل” تركيا.

وأشارت أورتاغوس، إلى أن الولايات المتحدة تعتبر حماس منظمة إرهابية، وأعلنت عن مكافأة مقابل معلومات من شأنها أن تؤدي إلى اعتقال عضوين في المنظمة التقى أردوغان بهما في 22 أغسطس/آب.

وأضافت أورتاغوس، إن “تواصل الرئيس أردوغان المستمر مع هذه المنظمة الإرهابية لا يؤدي إلا إلى عزل تركيا من المجتمع الدولي ويضر بمصالح الشعب الفلسطيني وبالجهود الدولية لمنع الهجمات الإرهابية القادمة من غزة”. وبحسب قولها، فإن الولايات المتحدة تناقش هذه القضية مع تركيا “على أعلى مستوى”.

والتقى وفد قيادي برئاسة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يوم السبت الماضي، في اسطنبول مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث هنأ هنية أردوغان بالعام الهجري الجديد وباكتشاف حقل الغاز وافتتاح مسجد آيا صوفيا.

وناقش هنية ووفد الحركة مع أردوغان وفق بيان نقلت عنه “الميادين”، “الجهود الوطنية لتوحيد الموقف الفلسطيني في مواجهة مخططات الضم ورفض التطبيع، ومساعي حماس لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية مع حركة فتح، وكل الفصائل والقوى الوطنية، ومخططات تهويد القدس والمسجد الأقصى، وجهود إنهاء الحصار والعدوان المستمر ضد فلسطين أرضاً وشعباً”.

وضمَّ وفد “حماس” إضافة إلى هنية، صالح العاروري، نائب رئيس الحركة، وماهر صلاح، رئيس حماس في الخارج، وعزت الرشق، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، وجهاد يغمور، ممثل الحركة.

كما حضر اللقاء من الجانب التركي، رئيسا الاستخبارات هاكان فيدان، ودائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين.