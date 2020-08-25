رئيس وزراء إثيوبيا يعلن شرط وحيد لحل أزمة سد النهضة بشكل نهائي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أنه يمكن التوصل إلى حل ودي بين بلاده ومصر والسودان حول سد النهضة.

وشدد آبي أحمد على أن ذلك الحل الودي لن يتحقق إلا بالمناقشات المستمرة بـ”حسن نية”.

ووصل رئيس وزراء إثيوبيا، صباح اليوم الثلاثاء 25 أغسطس/آب، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، ومن المنتظر أن تشهد الزيارة لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي لأول مرة مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.

​ومن المتوقع أن يناقش المسؤول الإثيوبي خلال زيارته إلى السودان، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها أزمة سد النهضة.

سبوتنيك