بومبيو يؤكد دعم واشنطن للعملية الانتقالية في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، دعم الإدارة الأمريكية للعملية الانتقالية في السودان، وأمّن على دعمهم لعملية السلام وجهود تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور وبقية المناطق المتأثرة بالنزاع.

وقال مجلس الوزراء في بيان له مهر بتوقيع الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، إن بومبيو أبدى اهتماماً بإجراءات حماية المدنيين في دارفور في المرحلة القادمة.

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