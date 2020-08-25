شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الطاقة والتعدين المقال من منصبه ، عادل علي إبراهيم ،انه مايزال يعمل من منزله في شأن النفط و التعدين لحل بعض المشاكل الاقتصادية من اجل تحقيق وضع افضل للمواطنين .

وقال ابراهيم في تصريح لـ(السوداني) “كنت حريصا على استخدام كل ماهو متاح من ادوات و قنوات من خلال منصبي ، لمعالجة القضايا وكنت اتمنى أن اكمل مهمتي ليرى المواطن التغيير الايجابي في شأن اعادة دولة القانون و النظام” واضاف : اجتمعت و مازلت اجتمع مع مكونات الحرية والتغيير حتي مساء امس لايجاد حلول للمشاكل التي ذكرتها في البيان الصحفي .وأضاف :””سأظل اتحدث عن المشاكل ولن اسكت” ، مستدركا : انا لست احمق او متهور لأفجر وضعا حول حكومة انا جزء منها خاصة مع وجود امكانيات الحل . و لا يمكن أن امنح عناصر النظام السابق و اعداء الثورة سببا لإضعاف او تشويه حكومة الثورة” .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة المقال : لست احمق او متهور لأفجر وضعا حول حكومة انا جزء منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.