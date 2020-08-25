د. هبة محمد علي تشعل الأسافير بتصويرها لرئيس الوزراء الإثيوبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشعلت وزير المالية المكلف د. هبة محمد علي وسائط التواصل الاجتماعي بظهورها صباح اليوم وهي تقوم بتصوير رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لحظة وصوله لمطار الخرطوم اليوم الثلاثاء. وقال ناشطون أن هبة خرقت البروتكول وأربكت طواقم الأمن المنتشرة بكثافة لخروجها عن صف المستقبلين.

ووصل رئيس الوزراء الاثيوبي الدكتور آبي أحمد في زيارة للبلاد تستغرق يوماً واحداً لتقوية العلاقات ذات الجذور المتعددة بين السودان واثيوبيا. وكان فى استقباله بالمطار رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

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