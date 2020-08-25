شاهد بالصورة .. وزير الخارجية الأمريكي يتفادى الجزم بـ «سودانية حلايب» خلال نشر خريطة «محايدة» على حسابه قبيل هبوطه بالخرطوم

تفادى وزير الخارجية الأمريكي “مايكل بومبيو” الذي يزور الخرطوم حالياً، الجزم بسودانية حلايب، وذلك بنشر خريطة «محايدة» على حسابه بتويتر قبيل هبوطه بمطار الخرطوم اليوم.

وأراد “بومبيو” أن يظهر كما يبدو بطريقة محايدة تفادياً لاغضاب أحد الطرفين «السودان ومصر»، بضم المثلث المتنازع عليه لطرف دون الآخر..

وبحسب صحيفة السوداني،نشر خريطة مصاحبة لتغريدة له على حسابه بـ تويتر لتوضيح مسار طائرته، أدخل فيها مثلث حلايب داخل السودان، بينما نسبه إلى مصر في نفس الوقت في خريطة «استثنائية» مُعدل فيها.

وقال في تغريدته «سعيد بأنني أستقل أول رحلة رسمية مباشرة بين إسرائيل والسودان».

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يُذكر أن كل نسخ خرائط السودان منذ عهد الاستعمار البريطاني تثبت تبعية مثلث حلايب وشلاتين الذي تحتله مصر حالياً، للحدود السودانية.

كما أن الخرائط التي نُفذت بها مشروعات لصالح مصر داخل السودان مثل خزان جبل أولياء، والخريطة التي تم بموجبها إغراق مدينة وادي حلفا لملء بحيرة السد العالي تشير إلى تبعية المثلث للسودان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)