شاهد بالصورة : صورة للعازف طاسو ومروة الدولية تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة مروة الدولية والعازف طاسو وهو يقف بجانبها في منظر مثير للدهشة. وبحسب متابعات محررة (أخبار الخليج 365)، فقد انتقد الناشطون طاسو ومروة الدولية في الوقفة التي تم بها التقاط الصورة . من جانبهم علق آخرون قائلين بأن “القونات” هن من يجعلن أصحاب القلوب الضعيفة يتحرشو بهن وذلك من خلال ملابسهن المحزقة والمثيرة . Advertisements الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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