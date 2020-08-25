أطهر الطاهر يقترب من الدوري الجزائري

تفيد مصادر أن وكيل لاعبين معروف قدم عرضاً ضخماً للاعب المنتخب الوطني الأول والهلال أطهر الطاهر للانتقال إلى اللعب في الدوري الجزائري عبر نادي الأهلي بوعريريج وأن العرض المقدم للاعب يعد الأكبر للاعب سوداني ينشط في الدوري المحلي. Advertisements وبحسب صحيفة الدار، أن أطهر الطاهر لديه ثلاثة عروض أجنبية، وكان الهلال قد أغلق ملف مفاوضة اللاعب أطهر بعد أن طالب بمبلغ مالي كبير بلغ 350 ألف دولار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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