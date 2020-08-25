الغموض يكتنف مصير اللاعب شرف الدين شيبوب

مازال الغموض يكتنف مصير اللاعب شيبوب الذي انتهت علاقته بفريق سيمبا التنزاني وينتظر شرف الدين شيبوب عرضاً من نادي إثيوبي. Advertisements وتشير المصادر أن المريخ قدم عرضاً للاعب لم يحسم بعد بجانب الهلال، وبحسب صحيفة الدار، تعقد لجان التسجيلات بالقمة اجتماعاتها قريباً لحسم أمر انتقال شرف شيبوب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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