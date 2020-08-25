فتاة تلقى مصرعها بضربة (عكاز)

وقعت جريمة قتل بشعة بمنطقة دار السلام جنوب، راح ضحيتها الفتاة البريئة مزدلفة أحمد عبد الرحمن حينما قام المتهم في لحظة غضب بضربها بـ(عكاز) على رأسها بسبب خلافات وارداها قتيلة. وفور إبلاغ شعبة مباحث دار السلام جنوب ومعهم شرطة مسرح الجريمة بأمبدة حيث قامت بعمل كافة الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال جثمان القتيلة، فيما تمكنت شعبة مباحث دار السلام جنوب من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته أداة الجريمة. Advertisements وبحسب صحيفة الدار، تم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) القتل العمد من القانون الجنائي، عندها قامت شرطة دار السلام جنوب بنقل الجثمان لمشرحة أم درمان، وبأورنيك (8) جنائي وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير المشرحة تم تشريح جثمان الفتاة لمعرفة أسباب الوفاة وتسليمها لذويها لمواراتها الثرى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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