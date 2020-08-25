وزير الطاقة المقال :سأظل أتحدث عن المشاكل ولن أسكت

قال وزير الطاقة والتعدين المقال من منصبه ، عادل علي إبراهيم ،إنه ما يزال يعمل من منزله في شأن النفط و التعدين لحل بعض المشاكل الاقتصادية من أجل تحقيق وضع أفضل للمواطنين .

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وقال إبراهيم في تصريح: “كنت حريصاً على استخدام كل ماهو متاح من أدوات و قنوات من خلال منصبي ، لمعالجة القضايا وكنت أتمنى أن أكمل مهمتي ليرى المواطن التغيير الايجابي في شأن إعادة دولة القانون و النظام” وأضاف : اجتمعت و ما زلت اجتمع مع مكونات الحرية والتغيير حتى مساء أمس لإيجاد حلول للمشاكل التي ذكرتها في البيان الصحفي .وأضاف بحسب صحيفة السوداني :””سأظل اتحدث عن المشاكل ولن أسكت” ، مستدركاً : أنا لست أحمق أو متهور لأفجر وضعاً حول حكومة أنا جزء منها خاصة مع وجود إمكانيات الحل . و لا يمكن أن أمنح عناصر النظام السابق و أعداء الثورة سبباً لإضعاف أو تشويه حكومة الثورة” .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)