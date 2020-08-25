جلسة إجرائية في قضية القتيل الفنان عبد الله الكردفاني

قام قاضي محكمة الكلاكلة مولانا نميري وبحضور ممثل الاتهام وأولياء الدم للفنان الكبير القتيل عبد الله الكردفاني، بعمل جلسة إجرائية حول القضية كما سجل الفنانين حضوراً في بداية الجلسة. وتعود التفاصيل الحزينة بحسب صحيفة الدار، حينما عثرت الشرطة على الفنان قتيلاً داخل إحدى المزارع، وبالحس الأمني العالي تمكنت شعبة مباحث ولاية الخرطوم وشعبة مباحث الكلاكلة من الوصول للجناة في إحدى المناطق بشندي وهم زوج وزوجته، وإلقاء القبض على المتهمين واقتيادهما للقسم وتدوين بلاغ في مواجهتهما وتم استرداد المسروقات. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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