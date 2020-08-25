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برشلونة يحدد سعر بيع ميسي

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شهاب محمد - الخرطوم - -

الخليج 365 :

حدد نادي ، وصيف بطل لكرة القدم، سعر نجمه وقائده الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وفق ما نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو”.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن “أي فريق سيحاول التعاقد مع ميسي قبل انتهاء عقده، سيتوجب عليه دفع 700 مليون يورو، وهذا المبلغ، هو قيمة الشرط الجزائي في عقد “البرغوث” مع الفريق الكتالوني”.

وقالت الصحيفة، في الوقت ذاته، إن “رئيس برشلونة، جوسيب بارتوميو، واثق من بقاء ميسي مع البارسا، لا سيما وأنه يرتبط بعدد كبير من العقود الإعلانية”.

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وكانت تقارير زعمت أن ليونيل ميسي أخطر إدارة برشلونة بقرار رحيله عن الفريق هذا الموسم بعد النتائج المخيبة خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما نشره موقع “فوتبول إيطاليا”، تحدث ميسي مع الإدارة حول قراره بالرحيل عن كامب نو، وعدم الانتظار حتى انتهاء عقده الذي يمتد للعام المقبل. وأفاد الموقع بأن ميسي غير راض كليا عن الإدارة الحالية للنادي، وبالتالي اتخذ قراره النهائي بالرحيل.

وخسر برشلونة لقب الدوري الإسباني لصالح ، وودع بفضيحة مدوية أمام بايرن ميونيخ الألماني بالخسارة بثمانية أهداف مقابل هدفين.

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