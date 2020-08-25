وزارة الصحة تعلن خلو (16) ولاية من كورونا وانتشار مخيف في الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل (71) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة الى (1) وفاة، و(19) حالة تعافي. وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم وفقا لنتائج الفحوصات ليوم الاحد 23 غسطس 2020م. وبذلك يرتفع اجمالى العدد التراكمي للاصابات منذ بداية الجائحة الي (12974) متضمنة (819) وفاة، فيما بلغت جملة المتعافين (6557) متعافى. وسجل التقرير الوبائي 16 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة الـ 18 ولاية بالبلاد كما سجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم (68) حالة، الشمالية (3). الانتباهة أون لاين

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