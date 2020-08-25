نيابة الفساد تمهل مهلة أخيرة لعلي عثمان بشأن تحقيقات المدينة الرياضية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمهلت نيابة الفساد والتحقيقات المالية ، أمس، النائب الاسبق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ، مهلة أخيرة حتى السابع من سبتمبر المقبل، للإدلاء بأقواله وافاداته بشأن تجاوزات وتعد وتصرف في الأراضي الخاصة بالمدينة الرياضية.

وكشفت مصادر موثوقة لـ(السوداني) أن النيابة منحت طه المهلة المذكورة بناء على طلبه المتعلق بالملف واستحضاره حتى يتمكن من دفوعاته بالكامل .

وأكدت المصادر أن وكيل النيابة المشرف على البلاغ أحمد التني منح المتهم مهلة النيابة وفقًا للحق الذي كفله له القانون.

ويواجه طه بلاغ التعدي والتصرف في المدينة الرياضية بالرقم 4/2020 وسبق أن تم استدعاء طه في ذات البلاغ وطلب مهلة من النيابة لمدة 72 ساعة،

وبحسب إفادات سابقة لطه لم تكن لديه خلفية عن التحري موضوع البلاغ، وبناءً على ذلك منحته النيابة مهلة وفقًا للحق الذي كفله له القانون حتى يقوم بتحضير ردوده ودفوعاته عن القضية.

وطالب طه النيابة بمنحه مهلة حتى السابع سبتمبر القادم، بحجة تذكر تفاصيل الوقائع نسبة لطول الفترة الزمنية التي مرت على الوقائع.

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