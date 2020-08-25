والي نهر النيل تؤكد دعمها ومساندتها لمشروعات الشرطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أشادت الدكتور امنة محمد احمد المكي والي ولاية نهر بالجهود التي ظلت تضطلع بها قوات الشرطة في بسط الامن والاستقرار جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها بأمانة الحكومة بالدامر صباح اليوم اللواء شرطة خالد حسان محي الدين مدير شرطة الولاية.

وأكدت امنة دعمها ومساندتها للبرامج والمشاريع التي تقودها شرطة الولاية الامر الذي ينعكس إيجابا في استدامة الامن والاستقرار الذي تشهده الولاية من جانبه قدم مدير شرطة الولاية تنويرا مقتضبا عن الأحوال الأمنية والجنائية بالولاية مؤكدا جاهزية قوات الشرطة للاضطلاع بواجباتها في نشر الامن والاستقرار وبسط هيبة الدولة مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق بين الشرطة والقوات النظامية وكافة الأجهزة بالولاية وتفيد وقال المكتب الصحفي للشرطة ضمن خطة الولاية الاستراتيجية للعام 2020 تم افتتاح محطة وقود شرطة الولاية بسعة6 الف جالون بمواصفات وتقنيات حديثة حتي تتمكن إنفاذ خططها الرامية الي بسط الطمأنينة والسلامة العامة بمحليات الولاية خاصة المناطق التي تشهد انشطة التعدين التقليدي .