وزير الخارجية الأمريكي يصل الخرطوم ويلتقي حمدوك والبرهان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء، إلى العاصمة الخرطوم، عبر رحلة مباشرة من الاحتلال الإسرائيلي إلى السودان.

والتقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان بالوزير الأمريكي، وذلك في مكتبه بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السودانية “سونا”، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

وجاء لقاء البرهان وبومبيو، بعد وقت قصير من اجتماع الأخير برئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك.

قال حمدوك في منشور بموقع “فيسبوك”: “أجرينا محادثة مباشرة وشفافة، وناقشنا فيها حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإراهاب، والعلاقات الثنائية، ودعم الحكومة الأمريكية للحكومة المدنية”.

وتابع حمدوك: “أتطلع إلى خطوات إيجابية ملموسة تدعم ثورة ديسمبر المجيدة”.



وقال بومبيو الذي وصل بالفعل مطار الخرطوم، في تغريدة بموقع “تويتر”: “سعيد بأن أكون على متن أول رحلة رسمية مباشرة من إسرائيل إلى السودان”.

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وفي وقت سابق، لفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغو، في بيان: “سيجتمع بومبيو في السودان برئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان”.

وأضافت أورتاغو، أن وزير خارجية بلادها سيناقش مع المسؤولين السودانيين الدعم الأمريكي المتواصل لحكومة انتقالية ذات قيادة مدنية، ودعم تعزيز العلاقة بين السودان وإسرائيل.

وكان الوزير الأمريكي وصل إلى الكيان الإسرائيلي الاثنين، وقال في تصريحات مشتركة مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن “الولايات المتحدة ستواصل ضمان تفوق تل أبيب عسكريا في منطقة الشرق الأوسط”.

وتأتي الزيارة التي تستمر خمسة أيام، ضمن المساعي الأمريكية لإقناع دول عربية بالتطبيع مع الكيان المحتل، على غرار الإمارات.



وقال نتنياهو إنه بحث و”صديقه” بومبيو “توسيع دائرة السلام في منطقتنا”.

لكن وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، أكد الاثنين، أن الخرطوم “لم تناقش في أي لحظة الموقف من إسرائيل”، لافتا إلى أنه لم يتلق من رئاسة الوزراء أي توجيه يتعلق بفحوى هذا الأمر.

وأضاف قمر الدين في تصريحات صحفية أن”هذا الأمر سياسة عليا لا يجوز لأحد أن يتحدث فيه إلا بأمر أو إذن، وحكومة السودان لم تناقش موقف السودان من إسرائيل في أي لحظة من اللحظات بعد أن التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في شباط/ فبراير الماضي”.