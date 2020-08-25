تعرّف على السبب الذي دفع الجمهور للتحرش بالفنانة عشة الجبل..والفنانة ترد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بداية هذا الأسبوع مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا, وأظهر المقطع الذي تناقلته وكالات أنباء عربية وعالمية تحرش عدد كبير من الرجال بالفنانة السودانية المثيرة للجدل عائشة الجبل عقب نهاية إحدى الحفلات التي أحيتها. فقد اجتهد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة السبب الذي دفع الجمهور للتحرش بالفنانة الجبلية, حيث بدأت التكهنات بعد أن قام أحد الناشطون بنشر مقطع فيديو لإحدى الحفلات التي أحيتها الفنانة المثيرة للجدل وظهرت من خلالها وهي تقدم فاصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالمثير وذلك عبر يوتيوب،ناشر الفيديو على يوتيوب كشف عن مفاجأة كبيرة, حيث أكد أن الرقصات التي قدمتها الجبلية كانت خلال الحفل الذي شهد تحرش الجمهور بها, وألمح بعض المعلقين على المقطع إلى أن فاصل الرقص الذي قدمته هو الذي دفع الرجال للتحرش بها بعد نهاية الحفل, حيث فسروا حركاتها ورقصاتها بأنها مستفزة. وبعد ساعات من نشر الفيديو على يوتيوب قام عدد من محبي الفنانة بنفي كل ما ذكر حول الفيديو الأخير وأكدوا أن المقطع خلال حفل جديد بعد واقعة التحرش, وفسروا الرقصات على أنها رد من الجبلية على المتحرشين بها والحاقدين عليها, وكتب لها عدد من المعجبين بحسب ما نقلت محررة موقع النيلين (الأستاذه عشه الجبل ما يهزك ريح يا جبلية وديل ناس عيانة).