الخليج 365 : تسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم نسخة من الشكوى التي تقدم بها اللاعب اليوغندي جمال سالم الى الفيفا يطلب فيها فسخ متبقي شهرين من عقده مع الهلال وتسليمه 240 الف دولار مستحقاته المالية بطرف الهلال وكان اللاعب قد سافر بعلم مجلس الهلال الى بلاده بتذكره ذهاب دون عودة بعد التوصل لطريق مسدود وكشفت متابعات كفرووتر الدقيقة ان اليوغندي ابلغ الكاردينال نيته بتقديم شكوى لكن الاخير رفض معالجة الامر ماليا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمال سالم يفسخ عقده مع الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.