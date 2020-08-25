شكوى الفيفا ابعدت الكاردينال عن الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استطاعت كفرووتر ان تتحصل على ادق التفاصيل التي تسببت في ابعاد الكاردينال عن رئاسة نادي الهلال وخاصة في اعقاب الشكوى التي تقدم بها اعضاء بجمعية الهلال الى الاتحاد الدولي ونسخة منها لشداد وكشفت المتابعات ان اتصالات جرت بين الطرفين لحفظ ماء وجه المجلس المعين طلب فيه شداد من المجلس الاعتذار بحجة ان الطعن قانوني وسيقود الى كارثة في الهلال وهو ما دفع رئيس الهلال ومجلسه المعين الاعتذار عن مواصلة العمل في الهلال.

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