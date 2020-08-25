محمد المصطفي يصل كنشاسا للعب لفيتا كلوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصل امس الى العاصمة الكنجولية كنشاسا محمد المصطفي بغرض الانضمام لنادي فيتا كلوب الكنجولي وذلك بعرض مالي رفض الخرطوم الوطني الكشف عنه وتفيد متابعات الصحيفة ان الوطني مصطفي سيخضع لاختبارات طبية خلال الساعات المقبلة.

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