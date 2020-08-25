جهاز المغتربين: قرار ضوابط إستيراد السيارات لم يحدث تغييراً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج ، للمغتربين العائدين نهائيا ان قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ( 57 ) الصادر في السابع عشر من اغسطس الجاري الملحق بالقرار رقم ( 39 ) الصادر في الحادي والثلاثين من مارس 2020م بخصوص ضوابط استيراد السيارات للعائدين نهائيا ، ان القرار لم يحدث اي تغيير في الضوابط المتعلقة بعمر السيارة سوى رفع الحد الادنى لفترة اغتراب العائد من ثلاث سنوات الى اربع .

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