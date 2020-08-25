دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** الجو العام في بلادنا لا يشجع علي الكتابة ولكن لابد مما ليس منه بد

** استمتعنا في الدوري السعودي بلقاء الأهلي والهلال والنصر والتعاون والاتحاد والفيحاء واستمتعنا بلقاء الترجي والملعب في الدوري التونسي واستمتعنا بلقاء الأهلي والزمالك في مصر واستمتعنا بلقاء بايرن ميونيخ و باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا وغابت المتعة والإثارة في بلادنا بسبب ولاء البوشي المسئولة عن الرياضة بكل أسف

** في مصر الشقيقة أرهق وزير الرياضة نفسه كثيرا مع السلطات الصحية حتي عاد نشاط كرة القدم ونفس الشيئ فعله مسئولو الرياضة في السعودية وتونس وقطر وغيرهم وهنا في بلادنا وقفت وزير الرياضة ضد عودة النشاط بقوة وأوقفت الدوري الممتاز قبل انطلاقته ب ٢٤ ساعة

** الدوري الفرنسي انطلق قبل ثلاث ايام ويبدأ الموسم الكروي الجديد بانجلترا في العاشر من سبتمبر و كورونا لم تنتهي في انجلترا ولا في فرنسا ولا في مصر ولا في السعودية ولا في قطر ومبرر أن هذه البلدان افضل من بلادنا في التجهيزات الصحية مبرر واهي والنشاط متوقف عندنا بسبب خلافات وصراعات بين وزارة الرياضة والاتحاد العام والخلافات من صنع الوزارة

** وزير الرياضة بولاية الخرطوم اصدر قرارا بايقاف النشاط في جميع أنحاء الولاية وعصر امس شاهدت مباراة في كرة القدم بميدان رابطة الشجرة تابعها جمهور كبير وهنالك ميادين اخري كانت مشتعلة بالنشاط

** فريق الشرطة القضارف أحد الأندية المهدد بالهبوط من الدرجة الممتازة ولن ادخل في تفاصيل

** الاتحاد العام وفي قرار جريئ منع الأربعة أندية التي التقت بولاء البوشي من الدعم الدولاري ولن تتسلم الدعم الا بعد تقديم اعتذار رسمي ومحاسبة الذين التقوا بالبوشي

والأندية الأربعة مهددة بالهبوط

** المنتخب الوطني الأول يقوده مدرب جاد جدا هو الفرنسي فوليود الرجل المنضبط المنظم ومانرجوه من الصحافة الرياضية الوقوف خلف المنتخب والذي انطلق إعداده لخوض معارك ساخنة أمام غانا وجنوب أفريقيا وساتومي في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية

** أكدنا أكثر من مليون مرة أن آدم سوداكال رئيس غير معترف به لنادي المريخ وان ترؤسه لاجتماعات المجلس غير شرعي وان كل قرارته باطلة والآن حصحص الحق وها هو سوداكال نفسه يتحرك ويخاطب المفوضية لاعتماده رئيس للنادي ويهدد بالذهاب للمحكمة وإذا اعتمدته المفوضية لن يعتمده الاتحاد العام

** يا سوداكال ربنا يهدينا ويهديك ما فرتق يا أخ ليرتاح المريخ وجماهيره وبلاش مكابرة

** في الأخبار أن الصادق مادبو امين مال المريخ غادر إلي باريس وهذا يعني غيابه عن اجتماعات المجلس ان كانت هنالك اجتماعات والغياب عن ثلاث اجتماعات يعني

فصله من المجلس لكنه غاب من قبل لعامين ولم يفصل لان الفوضي ضاربة باطنابها في النادي الكبير .. ومادبو اذا استقال كان ريحنا لانه العقبة الوحيدة امام ذهاب هذا المجلس

** هل صحيح أن المريخ اوقف تدريباته

** قرار تاريخي لاشرف الكاردينال بالاعتذار عن رئاسة لجنة التطبيع الهلالية وليرتاح أعدائه الذين حاربوه باقذر الأساليب….بس ان شاء الله يقدروا علي الدفع

** ما تعرض له الكاردينال لم يتعرض له بشر و الكاردينال حول استاد الهلال إلي تحفة فنية رائعة وشيد فندق حديث واهل النادي والأوفياء يحفظون له ذلك واجتهد مع فريق كرة القدم ولم يوفق في إحراز بطولة أفريقيا

لاسباب لا تخفي علي أحد

** الكاردينال يعمل الآن لبناء اكبر مؤسسة إعلامية والبداية امتلاكه قناة سودانية ٢٤

** ياسر مزمل ما عندو حاجة ولن يفيد المريخ وولاء الدين لعب في الهلال سبعة سنوات ولم يكن أساسيا وعلي المريخ أن يبحث عن مهاجمين في المستوي خلال فترة التسجيلات القادمة واللاعب الوحيد الذي يستحق العودة للمريخ هو حارس المرمي أكرم الهادي بمستواه المميز

** تلك المدينة المثالية كرمت اللاعب سيئ السلوك

** في كل يوم نقرأ عن عروض لاطهر الطاهر ظهير ايمن الهلال وكلها أكاذيب

** جمال سالم يطالب الهلال ب ٢٩٠ الف دولار ..يالله شدو حيلكم يا كوارتي

** جمال سالم أدرك أن الكاردينال لن يستمر في رئاسة الهلال وكب الزوغة وطبعا ذهابه خسارة كبيرة للازرق

** نؤكد أن قرار عودة النشاط الرياضي ليس من اختصاص ولاء البوشي ولا الوزير الولائي إنما من اختصاص السلطات الصحية

** اللهم احفظ السودان أرضا وشعبا …الوضع خطير

** وكل من قال يا حبيبي افتكرتو بشير اليك

** آخر دبوس

** مجلس المريخ علي قلته منقسم لمجموعتين …يا اخوانا ما تفرتقوا وتريحونا