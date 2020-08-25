كيف نبني وطننا؟.. بقلم سهير عبد الرحيم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كيف يبنى السودان و ما لايقل عن ٣٠٪‏ من الشعب فاسدون..؟؟

كم عدد تجار العملة الكبار في السودان..!!

كم عدد السريحة في ..؟؟

كم عدد المضاربين في الدولار والذين يعملون موسمياً ..؟؟

كم عدد الذين يعملون في تهريب الذهب..!!

كم عدد الذين يتلقون رشاوى في مطار الخرطوم ويتواطئون ليعبر من خلالهم الذهب ..!!

كم عدد الذين يغضون بصرهم في مطار الخرطوم عن شحنات الذهب والعملة المهربة..!!

كم عدد الذين يعملون في تهريب الآثار..!!

كم عدد الذين يهربون حصائل الصادر..؟؟

كم عدد الذين يدخلون المخدرات ..؟ وكم عدد الذين يعملون في الموانيء والمطارات والمعابر ويساعدون في تنفيذ تلك العمليات ..؟؟

كم عدد الذين باعوا أراضي الولايات والميادين والمتنزهات ..؟؟

كم عدد الذين ساهموا وعملوا على استيراد التقاوى الفاسدة والقمح الفاسد ..؟؟؟

كم عدد الشركات والأفراد الذين يتجارون في اسعار الدواء ويضاربون بالدولار في السوق السوداء ثم لا يستوردون إلا أدوات التجميل ..!!

كم عدد الرؤساء السودانيين الذين أدخلونا وأدخلوا الوطن في سلسلة للبيع والتنازل من دون مقابل حالهم كعبيط القرية ..؟؟

جميعهم لعنة الله عليهم بدون فرز الذين أغرقوا حلفا والذين فصلوا الجنوب والذين باعوا حلايب …؟؟

كم عدد الصعاليك الذين حمل كل منهم سلاحاً وقال أنا حركة مسلحة ..؟؟

كم عدد الذين يتجارون بقضايا البسطاء في جوبا..؟؟

كم عدد أفراد القوات النظامية الذين مارسوا القتل والترويع والتهديد واستغلال السلطة …؟

كم عدد الذين يتلقون الرشاوى وسط موظفي الحكومة والنظاميين و أصحاب القرار …؟؟

كم عدد الوزراء والمسؤولين الذين استغلوا مناصبهم و نفوذهم في خدمة قضايا خاصة و تعيين أقاربهم .. ؟؟

كم عدد الذين يضاربون في القمح و في الوقود ويهربون ويسرقون ولا يشبعون …؟؟

كم عدد الشركات التي نمت من العدم كالنبت الشيطاني واكتنزت الأموال وأثرت في غفلة من عين الزمان و تاجرت في كل ماهو غير مشروع …؟؟

كم عدد المحتالين و السارقين وآكلي أموال اليتامى والزكاة …؟

كم عدد الذين يمثلونا خارج السودان و كم عدد الذين يمثلون بنا ..؟؟

كم عدد المهندسين الذين نفذوا طرق و مباني و كباري أقل من المواصفات .. ؟؟

كم عدد الاساتذة و المعلمين الذين (يكلفتون ) حصصهم و (يخلصون) في الدروس الخصوصية …!!

كم عدد الأطباء والعاملين في القطاع الصحي و الصيادلة الذين لا يعملون بصدق ولاتجرد وإنسانية …؟؟

كم عدد التجار في كل المجالات الذين يضاعفون اسعار بضاعتهم حسب مزاجهم … والذين يغشون في المواصفات والكميات ..؟؟

كم عدد العاملين في مجال القانون والذين يعصبون أعينهم عن الحقيقة ويطعنون ظهر العدالة ….؟؟

كم عدد العاملون في مجال الإعلام الذين يبعيون مداد قلمهم لمن يدفع أكثر ويرتدون ثوباً لكل حدث ويزيفون وينافقون ..!!

خارج السور :

كم عدد الذين يفكرون في أنفسهم و كم عدد الذين يفكرون في الوطن..؟؟ وكم عدد الذين يرفعون من قدرهم و كم عدد الذين يحطمون من قدر الوطن ….؟؟