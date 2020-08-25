والي جنوب كردفان: 90% من نزلاء سجن كادوقلي شباب

تحسر والى جنوب كردفان د. حامد البشير على الشباب بسجن كادوقلي والبالغة نسبتهم 90% من (137) جملة النزلاء بينما وصلت أعدادهم بسجون الولاية نحو (500) نزيلاً.

وعزا البشير عقب تفقده السجن في تصريحات صحفية النسبة الكبيرة للنزلاء الشباب للحالة التي تعيشها الولاية وعدم إتاحة الفرص الكافية لهم فى مجال التعليم مما جعل العدد الأكبر منهم معتادي اجرام . ونوه إلى ان هذا الأمر يحتم على الدولة لعب دور أكبر فى حلحلة مشاكلهم عبر تهيئة البيئة لهم ومعالجة قضاياهم.

Advertisements

وأبدى الوالى انزعاجه من تأخر الفصل فى الكثير من القضايا لعدم وجود عدد كاف من القضاة بسبب جائحة كورونا وتعهد بالاسراع فى إحضار قضاة للمساهمة فى تعجيل إجراءات المحاكمات، مؤكداً بحسب صحيفة آخر لحظة، إلتزامهم بتوفير أدوات مدرسية ومعلمين وتهيئة البيئة لتمكين النزلاء من إكمال مسيرتهم التعليمية علاوة على توفير معدات رياضية لتحقيق التوازن وتخفيف الضغط النفسى عليهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)