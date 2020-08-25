شيخ سبعيني يلقي مصرعه بالشمالية بـ(طوبة)

استقبلت مشرحة بشائر جثة لشيخ في السبعين من العمر وذلك على إثر إصابته بطوبة من قبل أحد المتهمين بالولاية الشمالية مما أدى إلى دخوله في غيبوبة ليتوفى إلى رحمة مولاه أثناء إسعافه إلى الخرطوم.

وقامت على إثرها الشرطة بتحويل جثمانه إلى مشرحة بشائر حيث قام الطبيب الشرعي صابر مكي بتحديد أسباب الوفاة وتسليم الجثمان لأسرته بعد اكتمال الإجراءات القانونية.

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وبحسب صحيفة الدار، تباشر شرطة الشمالية في إكمال التحريات حول الحادثة وتوقيف المتهم رهن البلاغ المفتوح تحت المادة (130) في القانون الجنائي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)