وفاة سائق شاحنة بطريق الأبيض

فجعت إحدى الأسر الأمدرمانية وبحري بوفاة ابنهم سائق الجرار السفري الذي اعتاد على السفر إلى ولايات غرب السودان والعودة إلى منزل أسرته بأم درمان والمنزل الثاني ببحري.
وفي سفريته الأخيرة غادر في رحلته المعهودة إلا أن الأقدار كان لها رأي آخر بوقوع حادث حركة بطريق الأبيض للشاحنة التي كان يقودها.
وبحسب صحيفة الدار، بعد اتخاذ شرطة المرور السريع لإجراءاتها القانونية تم الاتصال بأرقام الموبايل لتتمكن الشرطة من الوصول إلى أسرته التي أقامت سرداق العزاء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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