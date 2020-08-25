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النيابة تمهل علي عثمان فرصة أخيرة حتى السابع من سبتمبر المقبل

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أمهلت نيابة الفساد والتحقيقات المالية، النائب الأسبق للرئيس علي عثمان محمد طه، مهلة أخيرة حتى السابع من سبتمبر المقبل، للإدلاء بأقواله وإفاداته بشأن تجاوزات وتعد وتصرف في الأراضي الخاصة بالمدينة .

 

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وكان وكيل النيابة المشرف على البلاغ أحمد التني منح طه مهلة وفقاً للحق الذي كفله له القانون. وبحسب صحيفة آخر لحظة، سبق أن تم استدعاء طه في ذات البلاغ وطلب مهلة لمدة 72 ساعة، حيث لم تكن لديه خلفية عن موضوع البلاغ.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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