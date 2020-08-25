دخل المهندس عمر البكري ابو حراز وهشام السوباط.. دخلا دائرة الترشيحات لرئاسة لجنة تطبيع الهلال خلال الساعات المقبلة وذلك بعد أن حاصرت التنظيمات الهلالية الكاردينال بالطعون التي قدمت ضده. ويجدر ذكره بحسب صحيفة الجريدة، أن المهندس ابو حراز سبق له العمل في الهلال بمنصب أمين المال. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو حراز والسوباط يدخلان ترشيحات رئاسة لجنة تطبيع الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.